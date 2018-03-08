Курс лечения глава НБУ Валерия Гонтарева проходила в аюрведической клинике Kalari Kovilakom на юге Индии – эту информацию она указала в изменениях в электронной декларации. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гонтарева задекларировала расходы на лечение и доходы от банковского вклада Фото: EPA По данным внесенных в электронную декларацию изменений, 27 февраля глава НБУ потратила 372,5 тыс. в качестве расходов на лечение в Hospital Kalari Kovilakom в городе Палгхат на юге Индии.На сайте клиники указано, что там предлагают аюрведические процедуры, очищение и омоложение, управление весом и антистресс-программу (борьба с симптомами стресса, бессонницей, отсутствием концентрации, усталостью и головными болями).Кроме того, Гонтарева внесла данные о доходе в 287,4 тыс. грн процентов, которые она получила от Государственного экспортно-импортного банка Украины ("Укрэксимбанк").10 апреля 2017 года глава НБУ официально заявила об уходе в отставку с 10 мая. В настоящий момент Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске.18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил для утверждения парламентом кандидатуру и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы НБУ. Согласно Конституции, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет."Батьківщина" и Радикальная партия выступили против назначения Смолия. В Блоке Петра Порошенко поддержали его кандидатуру.27 февраля послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призвали Верховную Раду ускорить назначение главы Национального банка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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