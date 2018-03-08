Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в американские президентские выборы Роберт Мюллер собрал свидетельства о проведении за неделю до инаугурации Дональда Трампа тайной встрече на Сейшельских островах в качестве попытки установления канала связи между будущей администрацией Белого года и Кремлем.

Об этом пишет издание со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией, передает Апостроф.

В январе 2017 года Эрик Принс – основатель ЧВК Blackwater – встретился с российским чиновником, близким к президенту РФ Владимиру Путину. Позже Принс на слушаниях в Конгрессе называл эту встречу случайной, но которой не было запланировано обсуждение отношений США и России.

По словам анонимных источников, свидетель, сотрудничающий с Мюллером, заявил, что эта встреча была запланирована заранее, чтобы представитель переходной администрации Трампа мог встретиться с эмиссаром из Москвы для обсуждения будущих отношений между двумя странами.

Организатором указанной встречи на Сейшелах называется американский бизнесмен ливанского происхождения Джордж Надер. В середине января он был задержан в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса и в последствии допрошен сотрудниками ФБР по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Уточняется, что Эрик Принс встречался с директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Сам Принс заявлял, что он приехал на Сейшелы для обсуждения бизнеса с представителями ОАЭ, которые затем неожиданно предложили ему посетить бар отеля и встретиться с Дмитриевым. Принс говорил, что он беседовал около 30 минут с представителем РФ, попивая пиво.

По информации источников издания, американские следователи теперь считают, что данная встреча могла быть первой попыткой установить контакт между новой администрацией Белого дома и Кремлем.

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