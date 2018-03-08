Прокуратура объявила в розыск 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из аннексированного Крыма для прохождения воинской службы на материковой части Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ГПУ рассказали, сколько военных фигурирует в делах о госизмене и дезертирстве Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "По информации военной прокуратуры Центрального региона Украины, из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины", – отметил он.По словам Лысенко, прокуратура объявила в розыск 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из аннексированного Крыма для прохождения воинской службы на материковой части Украины. Они подозреваются в нарушении ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Дела в отношении четырех из них суды уже рассмотрели. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.Лысенко добавил, что за государственную измену осужден прежний заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак", подполковник медицинской службы, который перешел на службу государству-агрессору. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2006767572905606 В ГПУ сообщали, что в 2017 году правоохранительные органы возбудили 97 уголовных производств против военных по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины. Это на 28% меньше, чем в 2016 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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