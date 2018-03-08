|
В ГПУ заявили, что с начала АТО военные прокуроры Центрального региона передали в суд 56 дел о госизмене
|
08.03.2018 13:25
|
Прокуратура объявила в розыск 4266 военнослужащих, которые в 2014
году не прибыли из аннексированного Крыма для прохождения воинской
службы на материковой части Украины. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке В ГПУ рассказали, сколько военных фигурирует
в делах о госизмене и дезертирстве Фото: Прес-центр штабу АТО /
Facebook "По информации военной прокуратуры Центрального региона
Украины, из них в 55 случаях назначено проведение специального
предварительного расследования в соответствии с главой 24-1
Уголовного процессуального кодекса Украины", – отметил он.По
словам Лысенко, прокуратура объявила в розыск 4266 военнослужащих,
которые в 2014 году не прибыли из аннексированного Крыма для
прохождения воинской службы на материковой части Украины. Они
подозреваются в нарушении ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса
Украины. Дела в отношении четырех из них суды уже рассмотрели. Они
приговорены к различным срокам лишения свободы.Лысенко добавил, что
за государственную измену осужден прежний заместитель начальника
медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного
лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских
сил ВСУ "Судак", подполковник медицинской службы, который перешел
на службу государству-агрессору.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2006767572905606
В ГПУ сообщали, что в 2017 году правоохранительные органы
возбудили 97 уголовных производств против военных по ст. 111
(госизмена) Уголовного кодекса Украины. Это на 28% меньше, чем
в 2016 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира