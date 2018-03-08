Войска президента Сирии Башара Асада уже захватили больше половины территории Восточной Гуты. Об этом сообщили правозащитники, передает Associated Press .

Местные жители и медики рассказали о том, что во время атаки на город был использован хлорин. В настоящее время официального подтверждения указанных данных нет.

Согласно информации наблюдателей, в результате обстрелов в Восточной Гуте погибли, по меньшей мере, 900 человек. Об этом сообщает AFP.

Бои в регионе не прекращаются с 18 февраля. Все больше людей погибают, кроме того, поступают сообщения об обстреле больниц, а также голоде между населения.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Сирии некоторые жители города Восточная Гута обратились в больницу с симптомами отравления хлором.

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