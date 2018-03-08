В результате авиаударов, в основном российской авиации, 7 марта в Восточной Гуте погибло по меньшей мере 45 мирных жителей, в том числе четверо детей, заявляют правозащитники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Десятки мирных жителей стали жертвами авиаударов Фото: ЕРА Правительственные войска захватили Бейт-Савву, Аль-Ашари и близлежащие сельскохозяйственные угодья.По данным правозащитников, в результате авиаударов, в основном российской авиации, погибло по меньшей мере 45 мирных жителей, в том числе четверо детей.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля в Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также заявили, что в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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