В городе Смела Черкасской области часть городских котельных лишились газоснабжения в связи с задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта в городе Смела из-за задолженности осталось без газоснабжения 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома (около 9 тысяч 408 абонентов), 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, 2 техникума и 1 ПТУ... В 22:20 работа 12 котельных восстановлена, 5 котельных остаются без газоснабжения", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, спикер Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что попытка российской компании "Газпром" выставить Украину ненадежным поставщиком газа в Европейский союз провалилась.

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