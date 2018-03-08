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Пономарев о фильме "Миропорядок 2018": Путин говорит 80% правды, но в оставшиеся 20% вкладывает то, что полностью переворачивает ситуацию
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08.03.2018 13:41
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Президент России Владимир Путин имеет талант манипулирования
общественным мнением, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН"
экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Пономарев: Таков его
стиль поведения Фото: Илья Пономарев / Facebook "Это интервью
связано с грядущими выборами. Хотя снималось оно довольно давно и
не имеет некого сиюминутного характера. Основная пропагандистская
идея Кремля: заставить россиян поверить, что РФ спасала людей, ни
на кого не хотела нападать, но так сложились обстоятельства. И что
если бы Россия не пошла на такой шаг, то все было бы еще хуже.
Путина, конечно, иногда заносит, но он способный манипулятор. Он не
бывает полностью искренним, использует какие-то намеки и
полунамеки, чтобы запутать людей. Таков его стиль поведения. Путин
говорит 80% правды, но в оставшиеся 20% вкладывает то, что
полностью переворачивает ситуацию", – отметил Пономарев.По его
мнению, этот фильм снимался "без оглядки на рейтинги", однако
сейчас в Кремле опасаются роста поддержки между населения России
кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина."Объективных
рейтингов сейчас в России нет. По одной версии – Путина
поддерживают более 80% россиян, с другой – его рейтинг едва
переваливает за 50%. Такое ощущение, что правды не знают даже в
Кремле. В частности, мы видим, что они опасаются роста рейтинга
Грудинина и стараются его притормозить. Но фильм о главном
кандидате на выборах был запланирован давно, без оглядки на
рейтинги. Путин просто вбросил в информационное пространство
дополнительную косточку для обсуждения, чтобы народ начал ее
грызть. В целом же, его интервью – все та же похлебка: мы
хорошие, неагрессивные, а к тому, что произошло, нас подтолкнули
внешние силы", – подчеркнул Пономарев.В фильме "Миропорядок
2018" Путин, в частности, заявил, что российских войск на
Донбассе нет, при этом "вооружений там достаточно". По его
словам, "государственный переворот" в Украине в 2014
году совершили США "своими руками".
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