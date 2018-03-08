Президент России Владимир Путин имеет талант манипулирования общественным мнением, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Пономарев: Таков его стиль поведения Фото: Илья Пономарев / Facebook "Это интервью связано с грядущими выборами. Хотя снималось оно довольно давно и не имеет некого сиюминутного характера. Основная пропагандистская идея Кремля: заставить россиян поверить, что РФ спасала людей, ни на кого не хотела нападать, но так сложились обстоятельства. И что если бы Россия не пошла на такой шаг, то все было бы еще хуже. Путина, конечно, иногда заносит, но он способный манипулятор. Он не бывает полностью искренним, использует какие-то намеки и полунамеки, чтобы запутать людей. Таков его стиль поведения. Путин говорит 80% правды, но в оставшиеся 20% вкладывает то, что полностью переворачивает ситуацию", – отметил Пономарев.По его мнению, этот фильм снимался "без оглядки на рейтинги", однако сейчас в Кремле опасаются роста поддержки между населения России кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина."Объективных рейтингов сейчас в России нет. По одной версии – Путина поддерживают более 80% россиян, с другой – его рейтинг едва переваливает за 50%. Такое ощущение, что правды не знают даже в Кремле. В частности, мы видим, что они опасаются роста рейтинга Грудинина и стараются его притормозить. Но фильм о главном кандидате на выборах был запланирован давно, без оглядки на рейтинги. Путин просто вбросил в информационное пространство дополнительную косточку для обсуждения, чтобы народ начал ее грызть. В целом же, его интервью – все та же похлебка: мы хорошие, неагрессивные, а к тому, что произошло, нас подтолкнули внешние силы", – подчеркнул Пономарев.В фильме "Миропорядок 2018" Путин, в частности, заявил, что российских войск на Донбассе нет, при этом "вооружений там достаточно". По его словам, "государственный переворот" в Украине в 2014 году совершили США "своими руками". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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