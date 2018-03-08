В до конца суток 7 марта, ночью и утром 8 марта ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице будет облачно, небольшой мокрый снег и дождь; днем без существенных осадков, передает

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Пешеходам советуют ходить не спеша, ступать на всю подошву; не держать руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира