Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство США не ответило на предложение о встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров заявил, что США не ответили на предложение о встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Фото: EPA Лавров отметил, что американская сторона обсуждала его возможную встречу в Аддис-Абебе с Рексом Тиллерсоном, хотя в США эту информацию опровергают.При этом российский министр отметил, что первым с предложением провести встречу выступил госсекретарь США.6 марта в российском посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что 2 марта Россия передала США предложение об организации встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что американская сторона не получала этого предложения.С 5 марта и Лавров, и Тиллерсон находятся в Африке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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