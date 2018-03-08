Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство США не ответило
на предложение о встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в
Эфиопии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров
заявил, что США не ответили на предложение о встрече с
госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Фото: EPA Лавров отметил, что
американская сторона обсуждала его возможную встречу в Аддис-Абебе
с Рексом Тиллерсоном, хотя в США эту информацию опровергают.При
этом российский министр отметил, что первым с предложением провести
встречу выступил госсекретарь США.6 марта в российском посольстве
РФ в Вашингтоне заявили, что 2 марта Россия передала США
предложение об организации встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии.
Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что
американская сторона не получала этого предложения.С 5 марта и
Лавров, и Тиллерсон находятся в Африке.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира