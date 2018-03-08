В Международной организации труда, структурном подразделении ООН сообщили, что между государств, предоставляющих самые низкие возможности для трудоустройства женщин, что вызывает высокие показатели женской безработицы, оказались Пакистан, Иран и страны Ближнего Востока, передает Радио Свобода .

В отчете организации указано, что между женщин на Ближнем Востоке уровень безработицы как минимум в два раза превышает подобный показатель между мужчин - 16,3% и 6,8% соответственно. Также женщины, имеющие работу, в большинстве случаев получают более низкую заработную плату и рабочие места с более низкой квалификацией.

"Стимула для женщин на Ближнем Востоке нет. Работа не является привлекательной, поскольку зарплаты не являются привлекательными", - пояснила гендерный специалист ООН Эмануэла Поццан.

Она подчеркнула, что в указанном регионе недостаточны отпуск по уходу за детьми, а также услуги ухода за ребенком, которые необходимы работающим женщинам.

Помимо этого, сообщается, что во всем мире работает приблизительно половина женщин, однако на Ближнем Востоке их только 19%, а в Южной Азии - 28%.

Как сообщал svodka.net ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил гражданок Украины с Международным женским днем.

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