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Генсек ООН: Наша главная задача - дать власть женщинам
08.03.2018 13:52
Генсек ООН: Наша главная задача - дать власть женщинам
Гутерреш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерен добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странах
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш записал видеообращение к Международному женскому дню.
Генсек ООН: Наша главная задача - дать власть женщинам Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua

"Мы живем в мире, где доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И следовательно наша самая главная задача - дать власть женщинам " , - сказал он.

 

 

 

Гутерреш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерен добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странах.

Напомним, вчера суд Брюсселя приговорил мужчину за сексистскую реплику, сказанную полицейской в общественном месте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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