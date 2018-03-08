|Генсек ООН: Наша главная задача - дать власть женщинам
|08.03.2018 13:52
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Гутерреш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерен добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странахГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш записал видеообращение к Международному женскому дню.
Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua
"Мы живем в мире, где доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И следовательно наша самая главная задача - дать власть женщинам " , - сказал он.
Гутерреш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерен добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странах.
Напомним, вчера суд Брюсселя приговорил мужчину за сексистскую реплику, сказанную полицейской в общественном месте.
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