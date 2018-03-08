Гутерреш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерен добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странах

"Мы живем в мире, где доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И следовательно наша самая главная задача - дать власть женщинам " , - сказал он.

Гутерреш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерен добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странах.