Авиаудары, в результате которых погиб сын главаря афганского экстремистского движение "Талибан" в Пакистане Муллы Фазлуллы и ещо 19 человек, нанесли по лагерю для подготовки смертников в провинции Кунар на востоке Афганистана. В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против "Талибана" Фото: ЕРА Пакистанские разведчики на условиях анонимности сообщили, что авиаудары нанесли по лагерю для подготовки смертников в провинции Кунар на востоке Афганистана.Пакистанские СМИ сообщают, что между погибших были двое региональных главарей пакистанского отделения "Талибана" – Гуль Мохаммед и Устад Ясин.Отмечается, что сын Фазлуллы – четвертая весомая фигура из "Талибана", которая погибла в результате ударов беспилотников за последний месяц."Талибан" – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х годов взяло под контроль значительную территорию Афганистана. В 2001 году США с союзниками начали операцию против талибов, поводом к которой стали террористические атаки в Америке 11 сентября того же года.В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новую стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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