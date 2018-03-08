Авиаудары, в результате которых погиб сын главаря афганского
экстремистского движение "Талибан" в Пакистане Муллы Фазлуллы и ещо
19 человек, нанесли по лагерю для подготовки смертников в провинции
Кунар на востоке Афганистана. В 2001 году США вместе с союзниками
начали в Афганистане операцию против "Талибана" Фото: ЕРА
Пакистанские разведчики на условиях анонимности сообщили, что
авиаудары нанесли по лагерю для подготовки смертников в провинции
Кунар на востоке Афганистана.Пакистанские СМИ сообщают, что между
погибших были двое региональных главарей пакистанского отделения
"Талибана" – Гуль Мохаммед и Устад Ясин.Отмечается, что сын
Фазлуллы – четвертая весомая фигура из "Талибана", которая
погибла в результате ударов беспилотников за последний
месяц."Талибан" – радикальное исламистское движение, которое к
середине 90-х годов взяло под контроль значительную территорию
Афганистана. В 2001 году США с союзниками начали операцию против
талибов, поводом к которой стали террористические атаки в Америке
11 сентября того же года.В августе 2017 года президент США Дональд
Трамп подписал новую стра
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