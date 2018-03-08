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Украинский предупреждают об ухудшении погодных условий: на дорогах ожидается гололедица
08.03.2018 14:00
Украинский предупреждают об ухудшении погодных условий: на дорогах ожидается гололедица
Ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в стране 8 марта.
Украинский предупреждают об ухудшении погодных условий: на дорогах ожидается гололедица Фото: kiev.pravda.com
 

ДСНС со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает, что на дорогах страны, кроме южной ее части, ожидается гололедица. Ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров. 

В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях кое-где ожидается налипание мокрого снега, заявили в ДСНС.

Напомним, в начале марта вследствие сложных погодных условий обесточены 63 населенных пункта в восьми областях Украины.

 

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