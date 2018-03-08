|Украинский предупреждают об ухудшении погодных условий: на дорогах ожидается гололедица
|08.03.2018 14:00
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Ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метровГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в стране 8 марта.
Фото: kiev.pravda.com
ДСНС со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает, что на дорогах страны, кроме южной ее части, ожидается гололедица. Ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров.
В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях кое-где ожидается налипание мокрого снега, заявили в ДСНС.
Напомним, в начале марта вследствие сложных погодных условий обесточены 63 населенных пункта в восьми областях Украины.
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