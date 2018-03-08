ДСНС со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает, что на дорогах страны, кроме южной ее части, ожидается гололедица. Ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров.

В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях кое-где ожидается налипание мокрого снега, заявили в ДСНС.