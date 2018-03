Генеральный докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Ив Крахтен и прежний докладчик по ситуации в Беларуси Андреа Ригони призвали власти страны немедленно ввести мораторий на смертную казнь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ПАСЕ осудили очередную смертную казнь в Беларуси Фото: Parliamentary Assembly of the Council of Europe / Facebook "Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора, вынесенного судебной властью Беларуси, и любых казней, совершенных в этой стране. Приведение в исполнение смертного приговора в отношении Кирилла Козачка тем более шокирует, поскольку оно тайно произошло в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно", – заявили докладчики.Они призвали власти Беларуси немедленно ввести мораторий на смертную казнь.Козачка признали виновным в убийстве двух своих детей – девятилетней Киры и 17-летнего Влада. В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. В конце 2016-го мужчину приговорили к смертной казни.6 марта 2018 года стало известно, что Козачка расстреляли в конце октября 2017 года.Беларусь является единственной страной Европы, в которой осталась смертная казнь. В 1996 году в республике прошел референдум, на котором большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни. Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные правозащитные организации часто призывали Минск ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



