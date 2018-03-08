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В ПАСЕ заявили, что шокированы очередной смертной казнью в Беларуси
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08.03.2018 14:04
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Генеральный докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Ив Крахтен и
прежний докладчик по ситуации в Беларуси Андреа Ригони призвали
власти страны немедленно ввести мораторий на смертную казнь. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В ПАСЕ осудили
очередную смертную казнь в Беларуси Фото: Parliamentary Assembly of
the Council of Europe / Facebook "Мы вновь твердо выступаем против
любого смертного приговора, вынесенного судебной властью
Беларуси, и любых казней, совершенных в этой стране.
Приведение в исполнение смертного приговора в отношении Кирилла
Козачка тем более шокирует, поскольку оно тайно произошло в октябре
2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только
недавно", – заявили докладчики.Они призвали власти
Беларуси немедленно ввести мораторий на смертную казнь.Козачка
признали виновным в убийстве двух своих детей – девятилетней
Киры и 17-летнего Влада. В момент совершения преступления он был в
состоянии алкогольного опьянения. В конце 2016-го мужчину
приговорили к смертной казни.6 марта 2018 года стало известно, что
Козачка расстреляли в конце октября 2017 года.Беларусь
является единственной страной Европы, в которой осталась смертная
казнь. В 1996 году в республике прошел референдум, на котором
большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни.
Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные
правозащитные организации часто призывали Минск ввести мораторий на
смертную казнь с последующей ее отменой.
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