В старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме штат Алабама (США), произошла перестрелка между учениками.

В результате были ранены трое школьников, между них 17-летняя девушка, которая скончалась во время госпитализации, передает местное издание

Причины перестрелки на данный момент не прояснились.

Известно, что погибшая должна была закончить школу в мае текущего года. Она уже была принята в колледж и мечтала стать медсестрой.

«Мы не просто говорим о каком-то человеке, мы говорим о потере части нашего будущего», — сказал мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин.

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