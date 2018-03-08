|В американской школе произошла перестрелка: есть раненые и жертва (фото, видео)
|08.03.2018 14:06
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В старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме штат Алабама (США), произошла перестрелка между учениками.
В результате были ранены трое школьников, между них 17-летняя девушка, которая скончалась во время госпитализации, передает местное издание
Причины перестрелки на данный момент не прояснились.
Известно, что погибшая должна была закончить школу в мае текущего года. Она уже была принята в колледж и мечтала стать медсестрой.
«Мы не просто говорим о каком-то человеке, мы говорим о потере части нашего будущего», — сказал мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин.
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