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В Киеве из гранатомета выстрелили по ресторану
08.03.2018 14:08
В Киеве из гранатомета выстрелили по ресторану
Выгорело около 50 квадратных метров ресторана
В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в ​​Киеве, близко от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
В Киеве из гранатомета выстрелили по ресторану Фото: espreso.tv

Об этом сообщает " Эспрессо ".

Выстрел был произведен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.

Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ДержНС.

В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стреляющую пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По предварительным данным пострадавших нет.

От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Напомним, в январе в Одесской области неизвестный из огнестрельного оружия осуществила выстрел в здание заведения общественного питания .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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