Выгорело около 50 квадратных метров ресторана

Об этом сообщает " Эспрессо ".

Выстрел был произведен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.

Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ДержНС.

В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стреляющую пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По предварительным данным пострадавших нет.

От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.