|В Киеве из гранатомета выстрелили по ресторану
|08.03.2018 14:08
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Выгорело около 50 квадратных метров ресторанаВ ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, близко от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
Фото: espreso.tv
Об этом сообщает " Эспрессо ".
Выстрел был произведен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.
Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ДержНС.
В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стреляющую пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
По предварительным данным пострадавших нет.
От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.
Напомним, в январе в Одесской области неизвестный из огнестрельного оружия осуществила выстрел в здание заведения общественного питания .
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