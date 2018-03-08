В американском городе Лос-Анджелес в прошлое воскресенье прошла церемония вручения премии "Оскар", в рамках которой Фрэнсис МакДорманд победила в номинации "Лучшая женская роль". Об этом сообщает ELLE .

Указано, что в тот же вечер у актрисы украли статуэтку, из-за чего произошел главный скандал церемонии. После вручения наград лауреаты направились на традиционный закрытый Губернаторский бал. МакДорманд оставила награду на столе только на несколько минут, когда неизвестный мужчина забрал ее и скрылся в толпе.

Спустя несколько минут похитителя увидел фотограф, который занимался съемкой премии. Вор делал селфи с "Оскаром" и успел обнародовать снимок в социальной сети Instagram. Фотограф успел отобрать награду и вернуть актрисе, которая практически сразу заметила пропажу.

Выяснилось, что похитителя в возрасте 47 лет зовут Терри Брайант, он попал на бал по чужому пригласительному. Мужчину задержали, однако он уже вышел на свободу под залог в 20 тысяч долларов.

Напомним, что МакДорманд снялась в киноленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на понедельник, 5 марта, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Оскар 2018 , на которой лауреаты получили статуэтки в 24 номинациях.

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