|Мужчина украл статуэтку у победительницы Оскара
|08.03.2018 14:12
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В американском городе Лос-Анджелес в прошлое воскресенье прошла церемония вручения премии "Оскар", в рамках которой Фрэнсис МакДорманд победила в номинации "Лучшая женская роль". Об этом сообщает ELLE.
Указано, что в тот же вечер у актрисы украли статуэтку, из-за чего произошел главный скандал церемонии. После вручения наград лауреаты направились на традиционный закрытый Губернаторский бал. МакДорманд оставила награду на столе только на несколько минут, когда неизвестный мужчина забрал ее и скрылся в толпе.
Спустя несколько минут похитителя увидел фотограф, который занимался съемкой премии. Вор делал селфи с "Оскаром" и успел обнародовать снимок в социальной сети Instagram. Фотограф успел отобрать награду и вернуть актрисе, которая практически сразу заметила пропажу.
Выяснилось, что похитителя в возрасте 47 лет зовут Терри Брайант, он попал на бал по чужому пригласительному. Мужчину задержали, однако он уже вышел на свободу под залог в 20 тысяч долларов.
Напомним, что МакДорманд снялась в киноленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на понедельник, 5 марта, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Оскар 2018, на которой лауреаты получили статуэтки в 24 номинациях.
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