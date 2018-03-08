Приговор шведскому изобретателю Петеру Мадсену должны огласить 25 апреля. Начался суд над Мадсеном Фото: ЕРА Адвокат Мадсена заявила, что он не признает вину.В первый день прокуратура представляет суду доказательства. После перерыва, в 14.00, планируют приступить к допросу обвиняемого.Как заявили в суде, точная причина смерти Валль не установлена – найдены следы как разрезов, так и удушья. Приговор Мадсену должны огласить 25 апреля.Вечером 10 августа 2017 года шведская журналистка, фрилансер изданий New York Times и The Guardian Ким Валль находилась на подлодке "Наутилус". В тот день она не вернулась домой. В убийстве заподозрили владельца лодки, изобретателя Петера Мадсена, но он утверждал, что женщина сошла на берег в тот же вечер. 11 августа подлодка затонула, ее владельца спасли. Когда судно подняли, тела Валль на борту не обнаружили.21 августа Мадсен признался в суде, что на его судне произошел несчастный случай, приведший к гибели журналистки. Он уточнил, что похоронил ее тело в море. В тот же день в районе поисков журналистки нашли обезглавленный женский торс без рук и ног с привязанным металлическим грузом. Как показал анализ ДНК, это было тело Валль. Полиция предполагает, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплена умышленно после того, как начались поиски пропавшей.Датский прокурор Якоб Бух-Йепсен заявил, что на жестком диске, предположительно, принадлежащем Мадсену, нашли фото и видео, на котором пытают, обезглавливают и сжигают женщин. Мадсен все обвинения отрицает.7 августа полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила фрагменты тела, принадлежащие Валль.Мадсен заявлял, что причиной смерти журналистки стало падение ей на голову тяжелого люка. Позднее он сообщил, что Валль умерла от отравления угарным газом, находясь внутри подводной лодки. Изобретатель признался, что после смерти расчленил тело и сбросил его части в море. Обвинения в убийстве журналистки Мадсену предъявили 18 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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