|Жертвами землетрясения в Папуа Новой Гвинее стали более 100 человек
|08.03.2018 14:16
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Многие люди также пропали без вести, пострадали несколько тысячЧисло погибших в результате землетрясения в Папуа Новой Гвинее выросла до более 100 человек.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщает Reuters .
"Убытки велики. На восстановление страны уйдут месяцы и годы", - сказал премьер-министр страны Питер О'Нил, пролетая на вертолете над районами, которые пострадали больше.
Многие люди также пропали без вести, пострадали несколько тысяч.
Австралия и Новая Зеландия направили в страну вертолеты с гуманитарной помощью, в частности воду и медикаменты.
Ко многим сел спасатели не могут добраться из-за оползней и разрушены дороги.
Напомним, 18 февраля в Уэльсе и на западе Англии произошло землетрясение магнитудой 4,4.
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