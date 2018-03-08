Многие люди также пропали без вести, пострадали несколько тысяч

Об этом сообщает Reuters .

"Убытки велики. На восстановление страны уйдут месяцы и годы", - сказал премьер-министр страны Питер О'Нил, пролетая на вертолете над районами, которые пострадали больше.

Многие люди также пропали без вести, пострадали несколько тысяч.

Австралия и Новая Зеландия направили в страну вертолеты с гуманитарной помощью, в частности воду и медикаменты.

Ко многим сел спасатели не могут добраться из-за оползней и разрушены дороги.