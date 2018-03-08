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Жертвами землетрясения в Папуа Новой Гвинее стали более 100 человек
08.03.2018 14:16
Жертвами землетрясения в Папуа Новой Гвинее стали более 100 человек
Многие люди также пропали без вести, пострадали несколько тысяч
Число погибших в результате землетрясения в Папуа Новой Гвинее выросла до более 100 человек.
Жертвами землетрясения в Папуа Новой Гвинее стали более 100 человек Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Reuters .

"Убытки велики. На восстановление страны уйдут месяцы и годы", - сказал премьер-министр страны Питер О'Нил, пролетая на вертолете над районами, которые пострадали больше.

Многие люди также пропали без вести, пострадали несколько тысяч.

Австралия и Новая Зеландия направили в страну вертолеты с гуманитарной помощью, в частности воду и медикаменты.

Ко многим сел спасатели не могут добраться из-за оползней и разрушены дороги.

Напомним, 18 февраля в Уэльсе и на западе Англии произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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