Член Совфеда РФ от аннексированного Крыма Серегей Цеков сказал, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер "не знает", что референдум в Крыму в 2014 году был "абсолютно легитимным" и "воссоединение" полуострова с РФ "отвечает международным стандартам". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Совфеде ответили на слова Волкера о Крыме Фото: Совет Федерации / Facebook По словам Цекова, Волкер не проявил себя в разрешении конфликта на Донбассе. Политик считает, что Волкер "объединился с украинской радикальной политической верхушкой" и "фактически стал на сторону Украины", следовательно не может быть посредником.Цеков сказал, что Волкер "не знает", что так называемый референдум в Крыму был "абсолютно легитимным" и "воссоединение" полуострова с РФ "отвечает международным стандартам".По мнению российского политика, от работы Волкера не стоит ожидать "ничего хорошего".7 марта Волкер заявил, что позиция мирового сообщества относительно аннексии Крыма должна быть более жесткой. "Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", – сказал американский дипломат.Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. 2 марта 2018 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год введенные в 2014 году санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Срок действия предыдущего решения истекал 6 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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