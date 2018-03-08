|#Ятобінедорогенька. Украинские журналистки обвинили Порошенко в сексизме
|08.03.2018 14:28
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https://www.facebook.com/iryna.zemlyana/posts/10157360285594966
Лиза Кузьменко опубликовала в Facebook макет принта. “В любом принт-центре рисунок нанесут за несколько минут. Вместе мы сильные!” – написала журналистка “Громадського радіо“.
https://www.facebook.com/liza.kuzmenko.7/posts/1819720928103219
Такую же футболку Кузьменко и Земляная подарили Марине Барановской.28 февраля во время пресс-конференции Петра Порошенко Барановская спросила у главы государства, “каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди живут на грани гуманитарной катастрофы?” В ответ он предложил Барановской провести один день с ним и посмотреть, чем он занимается. “Поехали, пожалуйста, и посмотрите… Ключевая позиция в том, дорогуша моя, что мы должны с вами изменить страну“, – сказал он.
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