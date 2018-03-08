Медиаэксперт Ирина Земляная и журналистка Лиза Кузьменко сделали футболки “Я тобі не дорогенька” и подарили одну из них журналистке “Детектор медиа” Марине Барановской, которую президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции назвал “дорогенькою“. В соцсетях запустили флешмоб против Порошенко, которого обвиняют в сексизме Фото: president.gov.ua Кузьменко и Земляная к 8 марта сделали футболки с принтом “Я тобі не дорогенька“.“Ровно три года назад Петр Порошенко вручал мне награду со словами "Ирина, Украина гордится вами" и я точно знаю, что не стала бы терпеть, если бы обращение звучало "Дорогуша, Украина гордится вами". Меня возмутило то, как он обращается к женщинам-журналисткам на пресс-конференции. #ятобінедорогенька, Петр Алексеевич, как и миллионы украинских женщин, которые каждый день делают свое дело и работают для Украины", – написала Земляная в Facebook. https://www.facebook.com/iryna.zemlyana/posts/10157360285594966 Лиза Кузьменко опубликовала в Facebook макет принта. “В любом принт-центре рисунок нанесут за несколько минут. Вместе мы сильные!” – написала журналистка “Громадського радіо“. https://www.facebook.com/liza.kuzmenko.7/posts/1819720928103219 Такую же футболку Кузьменко и Земляная подарили Марине Барановской.28 февраля во время пресс-конференции Петра Порошенко Барановская спросила у главы государства, “каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди живут на грани гуманитарной катастрофы?” В ответ он предложил Барановской провести один день с ним и посмотреть, чем он занимается. “Поехали, пожалуйста, и посмотрите… Ключевая позиция в том, дорогуша моя, что мы должны с вами изменить страну“, – сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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