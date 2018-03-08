Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла 320 ракетку мира, представительницу Китая Фан-Йин Сюн. Об этом сообщает Тribuna.com . Костюк победила Фан-Йин Сюн в ходе второго круга турнира ITF в Чжухае со счетом 6:1, 6:2. Длительность матча составила менее часа. Сообщается, что в четвертьфинале украинская теннисистка встретится с победительницей пары Паолини - Якупович. Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 4 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International "Abierto Mexicano Telcel", который завершился в мексиканском городе Акапулько. Напомним, что Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает защиту титула на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском городе Акапулько. По данным источника, в поединке второго круга украинка со счетом 6:3, 6:1 уверенно обыграла австралийку Арину Родионову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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