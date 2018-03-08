8 марта Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о депутате Госдумы РФ от ЛДПР Леониде Слуцком, которого несколько парламентских журналисток обвинили в домогательствах. Декларация парламентария за 2016 год свидетельствует, что у его жены есть два автомобиля – Bentley Continental Flying Spur и Bentley Bentayga. Стоимость первого составляет около 13 млн руб. (5,2 млн грн), второго – от 15 до 22 млн руб. (от 6 до 8,8 млн грн) в зависимости от комплектации. Отмечается, что сам Слуцкий владеет автомобилем Mercedes-Maybach S-Class. С июня 2017 года на этом транспортном средстве правила дорожного движения нарушали 835 раз. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В расследовании говорится, что Слуцкий не декларирует арендованный земельный участок, прилегающий к его дому Фото: navalny.com В расследовании подчеркивается, что Слуцкий ездит с водителем, но "понятное дело, что водитель едет так, как просит его шеф".Отмечается, что депутат с 1999 года владеет домом на Рублевке. Он декларирует только участок размером 1200 м², хотя арендует соседний лесной участок площадью 1 га. В декларации парламентарий это ни разу не указал.Несколько парламентских журналисток обвиняют Слуцкого в домогательствах. Об этом заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент "Руcской службы BBC" Фарида Рустамова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял под личный контроль данный вопрос, пообещав разобраться с ситуацией после президентских выборов.Слуцкий опровергает все обвинения в домогательствах.видео Видео: Алексей Навальный / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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