Дорогие машины и больше 800 штрафов за нарушение ПДД. Навальный опубликовал расследование о Слуцком. Видео
08.03.2018 14:36
8 марта Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея
Навального опубликовал расследование о депутате Госдумы РФ от ЛДПР
Леониде Слуцком, которого несколько парламентских журналисток
обвинили в домогательствах. Декларация парламентария за 2016 год
свидетельствует, что у его жены есть два автомобиля – Bentley
Continental Flying Spur и Bentley Bentayga. Стоимость первого
составляет около 13 млн руб. (5,2 млн грн), второго – от 15 до 22
млн руб. (от 6 до 8,8 млн грн) в зависимости от комплектации.
Отмечается, что сам Слуцкий владеет автомобилем Mercedes-Maybach
S-Class. С июня 2017 года на этом транспортном средстве правила
дорожного движения нарушали 835 раз. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке | В расследовании говорится, что
Слуцкий не декларирует арендованный земельный участок, прилегающий
к его дому Фото: navalny.com В расследовании подчеркивается, что
Слуцкий ездит с водителем, но "понятное дело, что водитель едет
так, как просит его шеф".Отмечается, что депутат с 1999 года
владеет домом на Рублевке. Он декларирует только участок
размером 1200 м², хотя арендует соседний лесной участок площадью 1
га. В декларации парламентарий это ни разу не указал.Несколько
парламентских журналисток обвиняют Слуцкого в домогательствах. Об
этом заявили заместитель главного редактора телеканала
RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала
"Дождь" Дарья Жук и корреспондент "Руcской службы
BBC" Фарида Рустамова.Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский взял под личный контроль данный вопрос, пообещав
разобраться с ситуацией после президентских
выборов.Слуцкий опровергает все обвинения в
домогательствах.видео Видео:
Алексей Навальный / Facebook