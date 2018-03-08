Несмотря на то, что российские фильмы не получили в этом году ни одного Оскара, тема России была на этом конкурсе в центре внимания. Во-первых, в ленте «Икар» спортсмен, решивший победить с помощью допинга, обращается за консультацией к высшему мировому авторитету в этой области, каковым по всеобщему признанию сегодня является россиянин Родченков. То есть без России они вообще ничего не могут. Во-вторых, телеведущий Джимми Киммел, комментируя церемонию награждения, похвастался, что «в эти выборы Путин не вмешивался». Так что свою долю пиара Россия и ее президент на международном киноконкурсе несмотря ни на что получили. Причем, не пошевелив для этого пальцем.

Кино остается в России важнейшим из искусств. С помощью мультфильмов о фантастических ракетах Путин привел в экстаз свою челядь и пытается шантажировать планету глобальным уничтожением. В предвыборный «день тишины»,17.03.18 Первый канал российского телевидения покажет фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова, который является доверенным лицом Путина. В «день тишины» запрещена агитация, следовательно начальники путинского телевизора решили, что если россиянам накануне выборов показать фильм, напоминающий о главном «подвиге» Путина, об оккупации Крыма, то они наутро ринутся к избирательным участкам и все как один проголосуют за Владимира Таврического…

Хотя выборов в России давно никаких нет, но предвыборные ритуалы и предвыборная лихорадка – есть. Благодаря волнению в телевизор иногда контрабандой проникает правда и случайно мелькают точные исторические аналогии. Одна из них случилась у Дмитрия Киселева в «Вестях недели» от 4.03.18, когда он, насмотревшись путинских мультиков, упивался сюжетом о том, как Россия теперь владычествует над миром и какой теперь мир беззащитный перед новым российским мультипликационным оружием. Больше только Киселев смеялся над тупыми американцами с их системой ПРО, которая бессильна перед путинскими мультиками. И все было хорошо, но тут Киселев зачем-то вспомнил, как после Первой мировой войны Франция строила линию Мажино, а она оказалась бессмысленной, поскольку соперник ее просто обошел. Киселев, конечно, не сказал, кто был этот догадливый соперник, но, поскольку между россиян есть те, кто помнят школьный курс истории, многие догадались, что это был Гитлер. Аналогия у Киселева получилась довольно точная, но при этом несколько поверхностная. Поскольку немецкий фюрер только лишь хотел подчинить себе мир и истребить отдельные народы, а не собирался уничтожить планету, как это угрожает сделать русский фюрер.

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Каждый правитель мечтает о маленькой победоносной войне. Путин ведет две войны, в Сирии и в Украине. Но, хотя он и убивает ежедневно десятки мирных граждан, назвать эти войны победоносными можно только в телевизоре. Но даже обитатели телевизора понимают, что выжимать пиар из того, что происходит в Сирии и в Украине, становится все труднее. Нужна большая война с решительным победным финалом. Таким же ощутимым как Крым.

Опыт Гитлера показал Путину, к чему могут привести попытки развязать такие войны в реале, следовательно Путин свою «большую войну» ведет в основном в телевизионных шоу.

В программе «Вечер» у Соловьева большую войну пытался накликать «востоковед» Семен Багдасаров. По этому случаю у него вышел довольно долгий и буйный скандал с украинским экспертом Александром Охрименко, который, лукаво улыбаясь в густую бороду, постоянно бубнил, что никакой войны не будет.

Поскольку Охрименко начал бубнить в тот момент, когда Багдасаров начал свое предсказание большой войны с Украиной, и продолжал этот бубнеж во время только выступления воинственного «востоковеда», Багдасаров тут же начал небольшую войну с данным конкретным гражданином Украины.

Сначала «востоковед» Багдасаров несколько раз предложил украинскому эксперту Охрименко «не квакать». Поскольку Охрименко предложение не принял, и продолжал бубнить про то, что войны не будет, военный «востоковед» заорал, обращаясь к Соловьеву: «Где ты эту рожу достал?!». Соловьев отказался указать место, откуда он достал эксперта Охрименко, и расплылся в довольной улыбке. Было видно, как ему нравится, что на его передаче все орут и одни гости так убедительно ненавидят других.

В итоге Соловьев предложил Багдасарову продолжать говорить, не обращая внимание на непрекращающийся бубнеж Охрименко. И Багдасаров сумел-таки в таких непростых условиях дать свое видение сценария большой европейской войны, которую должна развязать Россия. «Чем США могут насолить России?» — поинтересовался Багдасаров. И тут же сам ответил: «Это во-первых, предатели из «пятой колонны», которых давно пора зачистить, во-вторых, Украина, в-третьих, санкции». Поскольку по «пятой колонне» Багдасаров уже дал рецепт, а санкции, как известно, идут россиянам только на пользу, остается только Украина.

В отношении Украины рецепт Багдасарова таков: «Надо немедленно прекратить все экономические отношения. Отозвать признание Порошенко. В Ростове-на-Дону создать украинское «правительство в изгнании». Дать им денег и помочь создать собственную армию».

После чего «востоковед» Багдасаров немного помечтал о взятии Киева, успокоился и замолк. Ему настолько понравилась нарисованная картина, что он даже перестал реагировать на постоянный бубнеж украинского эксперта Охрименко, которым сопровождалось все его воинственное выступление.

В поддержку и в развитие идей «востоковеда» Семена Багдасарова выступил «политолог» Сергей Михеев. Он представил план экономической борьбы с Европой, поскольку его крайне возмутило решение стокгольмского суда о $ 2,6 млрд, которые Газпром должен заплатить Нафтогазу. «Это – результат нашей встроенности в международное право!» — с возмущением воскликнул «политолог» Михеев, дав тем самым понять, что с этим безобразием он намерен покончить. «Европе некуда деться от нашего газа!» — торжествующе орал Михеев. И завершил свой план усмирения мятежной части света категорическим призывом: «Надо им показать их место!».

Киселевская параллель между Путиным и Гитлером неточна еще и потому, что российский фюрер в отличие от немецкого очень любит материальные блага и те удовольствия, которые они доставляют. И это заставляет Путина ценить свою жизнь намного больше, чем ценил свою его бесноватый предшественник. Это дает основания все же надеяться, что по пути развязывания ядерной мировой войны он не пойдет.

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