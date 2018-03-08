В Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евро

Более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах, сообщил в четверг бельгийский еженедельник Le Vif.

Как объясняется в публикации, эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По данным на 29 ноября 2013 года, 16,1 млрд евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Бельгийские власти обнаружили исчезновение значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более 5 млрд евро.

При этом, по заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих авуаров.

По мнению издания, теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих фондов.