|Обстрел из гранатомета в Киеве: в момент взрыва в ресторане находились 10 человек
|08.03.2018 14:41
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В момент взрыва, произошедшего в киевском ресторане в результате обстрела из гранатомета, в учреждении находились десять человек. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в эфире одного из украинских телеканалов.
Всех посетителей быстро эвакуировали.
Кроме того, представители Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщили, что после получения сообщения о возгорании на улицу Владимирская прибыли отделения пожарных. Они установили, что "в пристройке 5-этажного жилого дома на I этаже заведения общественного питания произошло возгорание на летней террасе. В 3:05 пожар на площади 80 кв. М был локализован, а в 3:17 - ликвидирован; в результате пожара повреждены мебель, внешние стеклянные облицовки, стены и потолок летней террасы".
Как сообщал svodka.net ранее, сообщение о возгорании в ресторане по улице Владимирская в Киеве поступило в 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции.
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