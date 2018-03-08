Уверять, что Brexit пройдет "хорошо и плавно", было бы безответственно, заявил вице-президент Европейской комиссии Юрки Катайнен. Катайнен отметил, что говорить о простом Brexit безответственно Фото: ЕРА По словам Катайнена, уверять, что Brexit пройдет "хорошо и плавно", было бы безответственно. В связи с этим Брюссель сказал финансовым компаниям подготовиться к любому варианту – "плавному или жесткому", отметил замглавы Еврокомиссии.Как сообщил Катайнен, представители финучреждений уверяют, что они подготовлены и реалистично оценивают ситуацию, поскольку их обязанность – обслуживать своих клиентов.Он добавил, что многие банки и страховые компании Британии подали заявки на получение лицензии на открытие или расширение представительств в ЕС.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7 декабря завершился первый этап диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок". Она рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии.7 марта председатель Европейского совета Дональд Туск направил 27 странам Европейского союза письмо о новых отношениях с Великобританией после Brexit. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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