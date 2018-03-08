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В Брюсселе заявили, что финансовый сектор готов к Brexit
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08.03.2018 14:43
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Уверять, что Brexit пройдет "хорошо и плавно", было бы
безответственно, заявил вице-президент Европейской комиссии Юрки
Катайнен. Катайнен отметил, что говорить о простом Brexit
безответственно Фото: ЕРА По словам Катайнена, уверять, что Brexit
пройдет "хорошо и плавно", было бы безответственно. В связи с этим
Брюссель сказал финансовым компаниям подготовиться к любому
варианту – "плавному или жесткому", отметил замглавы
Еврокомиссии.Как сообщил Катайнен, представители финучреждений
уверяют, что они подготовлены и реалистично оценивают ситуацию,
поскольку их обязанность – обслуживать своих клиентов.Он
добавил, что многие банки и страховые компании Британии подали
заявки на получение лицензии на открытие или расширение
представительств в ЕС.Референдум о выходе Великобритании из ЕС
состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9%
британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% –
хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из
ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два
года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по
Brexit. 7 декабря завершился первый этап
диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта
2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по
Киеву).Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает
возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на
незначительный срок". Она рассчитывает заключить торговое
соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным
издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit
на экономику страны показал, что Соединенному Королевству
будет хуже при любом смоделированном сценарии.7
марта председатель Европейского совета Дональд Туск направил
27 странам Европейского союза письмо о новых отношениях с
Великобританией после Brexit.
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