Отбор военных ветеранов на "Игры непокоренных" пройдет в три этапа: 10 марта – во Львове, 17 марта – в Одессе и 24 марта – в Киеве. "Игры непокоренных" основал британский принц Гарри Фото: ЕРА "В Украине начато спортивные тестирование кандидатов для участия в "Играх непокоренных" 2018 года. В этом году 15 участников нашей сборной во второй раз примут участие в международных соревнованиях, которые состоятся в австралийском городе Сидней", – отметил Праута.Отбор пройдет в три этапа: 10 марта – во Львове, 17 марта – в Одессе и 24 марта – в Киеве.Сбор заявок от кандидатов завершился 28 февраля, зарегистрировалось 355 участников отбора."Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году.В 2017 году Украина впервые выступала на турнире, завоевав 14 медалей: восемь золотых и по три серебряных и бронзовых.В 2018 году "Игры непокоренных" пройдут 20–27 октября в Сиднее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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