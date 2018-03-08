Отбор военных ветеранов на "Игры непокоренных" пройдет в три этапа:
10 марта – во Львове, 17 марта – в Одессе и 24 марта – в Киеве.
"Игры непокоренных" основал британский принц Гарри Фото: ЕРА "В
Украине начато спортивные тестирование кандидатов для участия в
"Играх непокоренных" 2018 года. В этом году 15 участников нашей
сборной во второй раз примут участие в международных соревнованиях,
которые состоятся в австралийском городе Сидней", – отметил
Праута.Отбор пройдет в три этапа: 10 марта – во Львове, 17
марта – в Одессе и 24 марта – в Киеве.Сбор заявок от
кандидатов завершился 28 февраля, зарегистрировалось 355 участников
отбора."Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные
спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем
Уэльским Гарри в 2014 году.В 2017 году Украина впервые
выступала на турнире, завоевав 14 медалей: восемь золотых и по
три серебряных и бронзовых.В 2018 году "Игры непокоренных" пройдут
20–27 октября в Сиднее.
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