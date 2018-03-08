В Южной Корее власти намерены ужесточить законодательство в сфере противодействия сексуальным домогательствам в связи со многими скандалами, которые возникли в стране на этой почве. Об этом сообщил министр по вопросам гендерного равенства и семьи Южной Кореи Чон Хен Бак, передает Reuters .

"Мы были глубоко шокированы, и теперь ещё больше убеждены в том, что женщины не должны больше переживать такие ужасные вещи", - сказал он.

Правительство страны хочет увеличить срок давности по делам о сексуальных домогательствах с использованием власти. Кроме того, Министерство труда займется разработкой процедуры, которая позволит пострадавшим сообщать о сексуальных домогательствах на работе анонимно.

Также власти Южной Кореи рассматривают возможность усилить уголовную ответственность для работодателей, игнорирующих случаи сексуальных домогательств на рабочем месте.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 7 марта, спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте.

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