В реестре российских чиновников-коррупционеров, порядок ведения
которого утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, будут
указывать имя должностного лица, место работы, дату и причину его
увольнения. Медведев утвердил список российских коррупционеров
Фото: EPA Вести список будут в аппарате российского правительства.
В документе будут указывать имя чиновника, место работы, дату и
причину его увольнения.Чиновников смогут исключать из реестра
через пять лет, после смерти или если решение об увольнении будет
отменено.Закон о реестре чиновников-коррупционеров в РФ утвердили в
2017 году, президент РФ Владимир Путин подписал документ в декабре
2017 года. В пояснительной записке было указано, что создание
такого списка позволит госорганам не принимать таких людей на
службу в дальнейшем.
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