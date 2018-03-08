В реестре российских чиновников-коррупционеров, порядок ведения которого утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, будут указывать имя должностного лица, место работы, дату и причину его увольнения. Медведев утвердил список российских коррупционеров Фото: EPA Вести список будут в аппарате российского правительства. В документе будут указывать имя чиновника, место работы, дату и причину его увольнения.Чиновников смогут исключать из реестра через пять лет, после смерти или если решение об увольнении будет отменено.Закон о реестре чиновников-коррупционеров в РФ утвердили в 2017 году, президент РФ Владимир Путин подписал документ в декабре 2017 года. В пояснительной записке было указано, что создание такого списка позволит госорганам не принимать таких людей на службу в дальнейшем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки будут реестре медведев работы место Теги: мир