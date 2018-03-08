Активисток, которые вышли на акцию в Ужгороде, облили краской.
Полиция задержала напавших на участников акции в Ужгороде Фото: УНН
В 2017 году подобную акцию сорвали представители местной
националистической организации, следовательно в этом году на
площади дежурили полицейские. Участницы акции развернули плакаты
возле областного кукольного театра. На мероприятие пришли несколько
десятков журналистов и жителей города.К активисткам подбежали
неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать.
Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.В
Управлении патрульной полиции в Закарпатской области сообщили, что
патрульные догнали и задержали трех нападающих, которых уже
доставили в отделение полиции. Еще одного человека задержали для
дачи объяснений по делу.
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