Активисток, которые вышли на акцию в Ужгороде, облили краской. Полиция задержала напавших на участников акции в Ужгороде Фото: УНН В 2017 году подобную акцию сорвали представители местной националистической организации, следовательно в этом году на площади дежурили полицейские. Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На мероприятие пришли несколько десятков журналистов и жителей города.К активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.В Управлении патрульной полиции в Закарпатской области сообщили, что патрульные догнали и задержали трех нападающих, которых уже доставили в отделение полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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