6 березня на брифінгу в окупованому Луганську так званий «офіційний представник народно міліції ЛНР» Марочко заявив. що диверсійно-розвідувальна група батальйону «Правий сектор» здійснила провокаційний обстріл у лінії зіткнення сторін в районі Щастя.

Крім того, за словами Марочко, бійці ЗСУ з метою провокування бойовиків на відплатний вогонь обстріляли свої позиції в районі Станиці Луганській.

«Відзначено активізацію диверсійно-розвідувальних груп противника. Їх основне завдання — спровокувати наших військовослужбовців на відповідні дії», — заявив Марочко.

Варто зазначити, що напередодні, аналітичний відділ ГІ «Права Справа» оприлюднив інформацію про те, що неподалік від м. Щастя, в районі с. Весела Гора, і в безпосередній близькості до лінії зіткнення зафіксована передислокація окремих підрозділів «народної міліції ЛНР» загальною кількістю до 40 бойовиків.

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Аналітичним відділом ГІ «Права Справа» також повідомлялося про передислокацію в район окупованого с. Миколаївка Станично-Луганського району Луганської області важкої бронетехніки і живої сили бойовиків.

Подальший перебіг подій, а саме: обстріл житлових кварталів Щастя, позицій ЗСУ в районі Станиці Луганської і заяви Марочко, наочно засвідчили той факт, що бойовики заздалегідь готували провокацію проти цивільного населення і ЗСУ, аби звинуватити українську сторону у порушенні Мінських домовленостей, і оголошеного режиму перемир»я.

Своєчасна реалізація отриманої ГІ «Права Справа» інформації, дозволила уникнути звинувачень української сторони у порушенні режиму «абсолютного перемир’я» і внаслідок цього зриву розведення сил, і засобів в районі Станиці Луганської.

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