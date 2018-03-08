Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала внесение в базу центра "Миротворец" "странным ответом" на ее намерение поехать в Крым. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Собчак, она собиралась поехать в Крым "с гуманитарной миссией, а не с целью агитации" Фото: ЕРА Она отметила, что попыталась "сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной". По словам Собчак, она собиралась поехать в Крым "с гуманитарной миссией, а не с целью агитации".Кандидат назвала внесение в базу "Миротворца" "странным ответом" на ее намерение посетить полуостров.6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года.Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова заявила, что журналист ездила на полуостров для создания независимого репортажа.РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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