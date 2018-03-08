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Собчак о внесении в базу "Миротворца": Это очередная глупость
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08.03.2018 15:14
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала внесение в базу
центра "Миротворец" "странным ответом" на ее намерение поехать в
Крым. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам
Собчак, она собиралась поехать в Крым "с гуманитарной миссией,
а не с целью агитации" Фото: ЕРА Она отметила, что
попыталась "сделать все по той процедуре, которую Украина считает
правильной". По словам Собчак, она собиралась поехать в Крым
"с гуманитарной миссией, а не с целью
агитации".Кандидат назвала внесение в базу "Миротворца"
"странным ответом" на ее намерение посетить полуостров.6 марта
Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за
разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики
Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым
со стороны материковой Украины, если она не посещала
полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в
России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ
обращения с просьбой о посещении аннексированного
Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической
шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу
сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в
апреле и июле 2014 года.Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова
заявила, что журналист ездила на полуостров для создания
независимого репортажа.РФ аннексировала полуостров
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством
стран мира.
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