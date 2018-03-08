Уроженец Запорожья певец Александр Панайотов вместе с российскими звездами записали гимн президенту Владимиру Путину и сняли клип на него.

Видео под названием "Путеводная звезда" опубликовано на YouTube-канале Putin Team, передает со ссылкой на .

В записи ролика приняли участие следующие российски звезды: Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, , группа "А-Студио", , Нюша, Тимати и Smash.

В клипе также задействованы телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong.















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