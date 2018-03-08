Погода, Новости, загрузка...
Світлана Тарабарова здивувала неймовірною зміною іміджу (ФОТО)
08.03.2018 15:30
67_svtlr.jpg (16.82 Kb)

Відома співачка Світлана Тарабарова нечасто зважується на зміну іміджу, тож шанувальники знають її як рудоволосу красуню, яка практично ніколи не використовує макіяжу.

Втім, днями зірка вирішила поекспериментувати, тож опублікувала у своєму Інстаграмі селфі, на якому позує з неймовірно темною помадою на губах. Шанувальникам зміни припали до смаку, хоч і було незвично бачити улюбленицю з косметикою, тим більше такою нетиповою.

1552_818586_main.jpg (62. Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить