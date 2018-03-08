|Світлана Тарабарова здивувала неймовірною зміною іміджу (ФОТО)
|08.03.2018 15:30
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Відома співачка Світлана Тарабарова нечасто зважується на зміну іміджу, тож шанувальники знають її як рудоволосу красуню, яка практично ніколи не використовує макіяжу.
Втім, днями зірка вирішила поекспериментувати, тож опублікувала у своєму Інстаграмі селфі, на якому позує з неймовірно темною помадою на губах. Шанувальникам зміни припали до смаку, хоч і було незвично бачити улюбленицю з косметикою, тим більше такою нетиповою.
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