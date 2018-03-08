Погода, Новости, загрузка...
Под Госдумой прошел пикет с требованием расследовать обвинения в домогательствах со стороны депутата Слуцкого
08.03.2018 15:30
Акцию с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого организовала правозащитная организация Amnesty International. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Москве требовали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого Фото: Алексей Абанин / Дождь Организатором пикета выступила правозащитная организация Amnesty International. Участие в нем приняли журналисты и активисты.За полчаса до начала пикетов возле Госдумы побывала кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая подняла над головой плакат "Депутаты! Мы вас не хотим!". К началу акции Amnesty International Собчак уехала.

У Госдумы сейчас так. С 12:00 пройдут одиночные пикеты против депутата Слуцкого. Собчак же решила сыграть на опережение и пришла к камерам федеральных тв к 11:30.Фото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/Lx1AbMZDQT

— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 марта 2018 г.

На запланированные пикеты журналисток и Amnesty International федеральное тв и Собчак уже не осталисьФото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/FHdM7HYp6U

— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 марта 2018 г.
О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова представила общественности записанный на диктофон разговор с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией, однако 8 марта извинился перед женщинами, которым “когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания“. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить