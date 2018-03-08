|Под Госдумой прошел пикет с требованием расследовать обвинения в домогательствах со стороны депутата Слуцкого
|08.03.2018 15:30
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У Госдумы сейчас так. С 12:00 пройдут одиночные пикеты против депутата Слуцкого. Собчак же решила сыграть на опережение и пришла к камерам федеральных тв к 11:30.Фото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/Lx1AbMZDQT— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 марта 2018 г.
На запланированные пикеты журналисток и Amnesty International федеральное тв и Собчак уже не осталисьФото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/FHdM7HYp6U— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 марта 2018 г.
О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова представила общественности записанный на диктофон разговор с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией, однако 8 марта извинился перед женщинами, которым “когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания“. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.
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