У Госдумы сейчас так. С 12:00 пройдут одиночные пикеты против депутата Слуцкого. Собчак же решила сыграть на опережение и пришла к камерам федеральных тв к 11:30.Фото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/Lx1AbMZDQT

На запланированные пикеты журналисток и Amnesty International федеральное тв и Собчак уже не осталисьФото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/FHdM7HYp6U

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