«Американская сеть друзей Украины» (Friends of Ukraine Network), куда входят экс-послы и эксперты США, озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить в Украине.

Соответствующее заявление инициативы, которую подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты известных организаций, опубликовано на сайте негосударственной «Фундации Украина-США», передает «Европейская правда».

«Мы (Friends of Ukraine Network — Ред.) аплодируем Украине за то, что она осуществила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепко лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сферах», — говорится в заявлении.

Авторы послания отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАПК, их структура остается незавершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются преследованиям.

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В своем заявлении «Американская Сеть Друзей Украины» призвала Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ.

«Поддержке, а не подрыве работе НАБУ и САП; реформе НАПК и обновлению его руководства, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских должностных лиц; а также к отмене дискуссионных положений антикоррупционного закона, что требует от физических лиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе», — сказано в документе.

Кроме того, эксперты призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

«Американская Сеть Друзей Украины» — это беспартийная, неформальная коалиция бывших послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, которые имели дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.

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