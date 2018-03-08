Сравнение двух равноформатных, официальных оценок мировой политики Российской Федерации и США дает недвусмысленный ответ на этот краеугольный вопрос

Так совпало, что в эти дни были высказаны оценочные суждения высокого уровня об основном содержании современной внешней политики двух ведущих военно-политических держав мира – России и США. Российскую политику охарактеризовал начальник разведывательного управления МО США генерал Роберт Эшли в формате документа, представленного в ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил. И, соответственно, американской политике дал оценку секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Эти высказывания примечательны, прежде только, именно своей приблизительной статусной равнозначностью, что дает нам основания считать их, примерно в одинаковой степени, с одной стороны экспертными, а с другой – пропагандистскими артефактами. Последняя составляющая всегда присутствует по умолчанию в любом официальном мнении, предполагающем публичную огласку.



Но, поскольку в данном случае общие форматы данных оценок примерно одинаковы и в них, конечно, присутствует объективное экспертное начало, тем более любопытно сравнить их содержательную часть. И посмотреть - политика какой из двух стран воспринимается более негативно в другой и, соответственно, является с точки зрения визави более неприемлемой и противоречащей общепринятой нормативной базе международных отношений.



Итак, начнем с американского генерала. Хочу сразу подчеркнуть. То, что он зафиксировал в своем докладе, в части оценки российской внешней политики, практически не выходит за рамки указанных общеобязательных норм. И действительно выглядит как экспертное признание того факта, что современная Российская Федерация является вполне нормальной страной с совершенно обычными, естественными геополитическими интересами.

Судите сами - по цитатам из этого документа РУМО США:



"Стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить США и их союзников признать наличие у России своих интересов в области обеспечения безопасности, а также признать ее важность как глобального игрока, интересы которого не могут быть проигнорированы без последствий… Хотя Россия часто подчеркивала, что не заинтересована в новой холодной войне с США, она также давала ясно понять, что не будет больше идти на примирение с Западом, делая уступки". https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Ashley_03-06-18.pdf



Уже на основании только этой цитаты можно сделать вполне однозначный вывод о том, что Россия добивается от своих внешнеполитических визави совершенно элементарных вещей. Например – «признания наличия у России своих интересов в области обеспечения безопасности». Совершенно бесспорно, что это неотъемлемое право любого суверенного государства, абсолютно соответствующее нормам международного права. Точно так же, Россия полностью вправе добиваться того, равно как США и любая другая страна мира, чтобы её интересы не могли быть проигнорированы без последствий. Подчеркну еще раз – в этих американских оценках экспертного уровня нет даже легкого намека на тот сплошной криминал и компромат, который «шьет» России американская массовая пропаганда.



Нет ничего из ряда вон выходящего и в том, что современная Россия не готова далее идти на примирение с Западом, делая ему все новые уступки. С учетом того факта, что Запад использовал постсоветское ослабление России по максимуму, вплоть до организации государственного переворота на Украине и фактического продвижения зоны контроля западного военного блока до ближних окраин Москвы, России действительно отступать уже физически некуда. И потому нет ничего удивительного в том, что она считает свой лимит уступок полностью исчерпанным.



Сами США ощущали бы себя ровно столь же дискомфортно, если бы Россия разместила свои войска в Мексике и на Кубе (как Америка – в Прибалтике и на Украине) и поддержала бы, например, приход власти в Техасе местных сторонников независимости от США.



Иначе говоря, если подходить к оценке ответных действий РФ с точки зрения принятых в Америке стандартов для аналогичной ситуации, то они не просто адекватные, но даже наверняка более мягкие и сдержанные, чем было бы поведение США в подобном случае.



Американский генерал в официальном документе просто не может говорить иначе, потому что это будет означать письменный отказ его страны от вообще только, что составляет фундамент отношений между государствами и нациями на протяжении всей мировой истории. А в рамках этого несокрушимого стандарта, он поневоле вынужден сделать вывод, что в политике России ничего особенно необычного и из ряда вон выходящего нет. В то же духе выдержаны и остальные оценочное суждения доклада РУМО США по российской тематике:



"Россия рассматривает США как главную угрозу своей национальной безопасности и геополитическим амбициям и развивает собственные вооруженные силы, чтобы отразить все потенциальные угрозы, а также достичь свои внешнеполитические цели".



И еще бы Россия не рассматривала США как такую угрозу! Законных поводов для этого у нее хотя отбавляй. США вооружились до зубов, имея военный бюджет в 15 раз больше российского! С американской точки зрения уже одного этого вполне довольно, чтобы признать такую страну угрозой номер один и принять все меры для укрепления своей обороны. То есть РФ и здесь действует в рамках общепринятой, действительно американской, логики.



Но Америка, кроме того, демонстрирует свое полное пренебрежение к международному праву и законным интересам других народов и государств, постоянно вмешиваясь в их внутренние дела, повсеместно поддерживая государственные перевороты, мятежи и гражданские войны. А иногда даже совершая военную агрессию, например в Сирии. без всяких на то законных оснований.



Имея дело с таким крайне опасным и, в нехорошем смысле, предсказуемым государством, любая страна, в том числе и Россию делала бы ровно то, о чем пишет генерал Роберт Эшли – «развивала свои вооруженные силы, чтобы отразить потенциальные угрозы». Но тогда какие у вас претензии к РФ, господа из Вашингтона, если Россия делает ровно то, что и вы сами делали бы в такой обстановке?



"Цели Кремля включают оказание влияния на государства бывшего Советского Союза, предотвращение дальнейшего расширения НАТО на Восток и обеспечение того, чтобы никакие крупные международные вопросы не решались без участия России или за ее счет. Кремль рассматривает мощные стратегические ядерные силы как основу обеспечения национальной безопасности. Желание Москвы быть признанной великой державой требует наличия современных и хорошо подготовленных вооруженных сил, и Москва уделяет значительное внимание и ресурсы улучшению военной техники и систем управления. Для Кремля задача первостепенной важности - модернизировать стратегические ядерные силы, сохранить ядерный паритет с США и повысить живучесть ядерных вооружений, а также объектов, где могло бы укрыться руководство страны, в случае применения высокоточного оружия или ядерного удара"



Даже если изучать эти американские официальные оценки с помощью лупы, в них решительно невозможно обнаружить ничего сверхъестественного для практически любой самостоятельной и думающей о собственной безопасности страны мира. Стремление РФ оказывать влияние на государства своего ближайшего окружения, элементарно не допуская их превращения в очаги крайней враждебности, на фоне того, что сами США объявляют зонами своих «жизненных интересов» практически все регионы планеты, выглядит как меню посаженого на строгую диету вегетарианца.



Про остальные «московские каверзы», типа «предотвращения расширения НАТО на Восток», «обеспечения того, чтобы никакие крупные международные вопросы не решались без России или за ее счет». «желания быть признанной великой державой» и так далее, вообще смешно говорить, как о неких доказательствах особой амбициозности и, тем паче, агрессивности РФ. Поскольку все это является обязательным минимумом внешнеполитической активности для любой уважающей себя страны. А слова Эшли о том, что РФ стремится сохранить ядерный паритет с США, говорят о чем угодно, но только не о желании Москвы обеспечить военное превосходство над Америкой.



Таким образом, общим итогом оценки действий России на международной арене, прозвучавшей из очень компетентного и ответственного официального американского источника, можно считать полное признание того очевидного факта, что современная Российская Федерация является вполне обычным крупным государством с присущим таковому стандартным набором геополитических интересов и целей в области национальной безопасности. То есть таким международным игроком, который не предъявляет никаких особых и, тем более, выходящих за рамки общепринятых, требований к другим мировым игрокам. А из этого следует. что РФ является вполне адекватным партнером, с которым те же США, при условии признания ими общих для всех правил игры, вполне могут находить общий язык и взаимоприемлемые развязки спорных вопросов.



А теперь перейдем на другой оценочный берег, где прозвучала в эти же дни примерно равноформатная и, будем понимать - в той же степени объективная, оценка мировой роли США, которую дал глава Совета Безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев.

Оценка, которая разительно отличается от американской оценки России. признающей её геополитическую нормальность, именно тем, что категорически отрицает такую нормальность за США.



"Запад для продвижения собственных интересов активно задействует силовые методы, пытается девальвировать потенциал международного права и ряда многосторонних институтов, стремится решить собственные проблемы за счет безопасности других", - заявил Патрушев на пленарном заседании научного совета при Совбезе РФ.

"Вмешательство США и отдельных стран ЕС во внутренние дела суверенных государств, попытка перекроить границы, разжигание этноконфессиональных столкновений, а также навязывание своих ценностей без учета национальных аспектов привели к превращению обширных территорий Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки в зоны хаоса, в питательную среду для терроризма".

http://tass.ru/politika/5012199



Трудно найти в этих оценках российского государственного эксперта высокого уровня хотя бы одну запятую, которая бы не соответствовала реальному положению дел, фактам глобальной внешней политики США и только управляемого ими Запада. Все обстоит именно так. Полное пренебрежение нормами международного права, попытки наделить себя исключительными полномочиями решать судьбы других народов и государств, вплоть до вполне маниакального провозглашения собственной исключительности с трибуны Организации Объединенных Наций – вот тот вполне гитлеровский набор бредовых идей, на основе которых Вашингтон пытается строить свои отношения с окружающим миром. В котором уже не осталось, пожалуй, таких мерзостей и такой меры цинизма, которые еще не превзошли США.



У них виноваты все, всегда и во всем, кроме них самих. Сирия потому, что хочет иметь законное правительство и мирную жизнь. Турция потому, что не хочет, вопреки Америке, иметь у себя под боком смертельно опасный для нее «великий Курдистан». Югославия оказалась виновата лишь том, что была славянской сверхдержавой на Балканах. Северная Корея объявлена «врагом только человечества» лишь потому, что Штатам безотлагательно понадобилось ущемить Китай, в видах укрепления собственной промышленной мощи. А Россия вообще не должна существовать в своем нынешнем виде просто потому, что у неё слишком много природных богатств, которые страсть как нужны Западу.



Если бы тому же американскому генералу Эшли поручили сделать беспристрастный доклад о реальной сущности мировой политики собственной страны то он, будучи честным офицером, должен был бы застрелиться. Потому что защитить, а тем более оправдать, тот глобальный бандитский беспредел, которые творят США, невозможно, оставаясь хотя бы в минимальной степени порядочным человеком. Поэтому спасибо ему и на том, что он написал про Россию.



А для нас сравнение этих двух полярных оценок – лишний повод понять, откуда на самом деле ноги растут у вполне вероятной в будущем новой мировой войны, «кто есть ху» в этом мире и где именно «собака порылась». Американская собака, разумеется. Так совпало, что в эти дни были высказаны оценочные суждения высокого уровня об основном содержании современной внешней политики двух ведущих военно-политических держав мира – России и США. Российскую политику охарактеризовал начальник разведывательного управления МО США генерал Роберт Эшли в формате документа, представленного в ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил. И, соответственно, американской политике дал оценку секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Эти высказывания примечательны, прежде только, именно своей приблизительной статусной равнозначностью, что дает нам основания считать их, примерно в одинаковой степени, с одной стороны экспертными, а с другой – пропагандистскими артефактами. Последняя составляющая всегда присутствует по умолчанию в любом официальном мнении, предполагающем публичную огласку.Но, поскольку в данном случае общие форматы данных оценок примерно одинаковы и в них, конечно, присутствует объективное экспертное начало, тем более любопытно сравнить их содержательную часть. И посмотреть - политика какой из двух стран воспринимается более негативно в другой и, соответственно, является с точки зрения визави более неприемлемой и противоречащей общепринятой нормативной базе международных отношений.Итак, начнем с американского генерала. Хочу сразу подчеркнуть. То, что он зафиксировал в своем докладе, в части оценки российской внешней политики, практически не выходит за рамки указанных общеобязательных норм. И действительно выглядит как экспертное признание того факта, что современная Российская Федерация является вполне нормальной страной с совершенно обычными, естественными геополитическими интересами.Судите сами - по цитатам из этого документа РУМО США:. https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Ashley_03-06-18.pdfУже на основании только этой цитаты можно сделать вполне однозначный вывод о том, что Россия добивается от своих внешнеполитических визави совершенно элементарных вещей. Например – «признания наличия у России своих интересов в области обеспечения безопасности». Совершенно бесспорно, что это неотъемлемое право любого суверенного государства, абсолютно соответствующее нормам международного права. Точно так же, Россия полностью вправе добиваться того, равно как США и любая другая страна мира, чтобы её интересы не могли быть проигнорированы без последствий. Подчеркну еще раз – в этих американских оценках экспертного уровня нет даже легкого намека на тот сплошной криминал и компромат, который «шьет» России американская массовая пропаганда.Нет ничего из ряда вон выходящего и в том, что современная Россия не готова далее идти на примирение с Западом, делая ему все новые уступки. С учетом того факта, что Запад использовал постсоветское ослабление России по максимуму, вплоть до организации государственного переворота на Украине и фактического продвижения зоны контроля западного военного блока до ближних окраин Москвы, России действительно отступать уже физически некуда. И потому нет ничего удивительного в том, что она считает свой лимит уступок полностью исчерпанным.Сами США ощущали бы себя ровно столь же дискомфортно, если бы Россия разместила свои войска в Мексике и на Кубе (как Америка – в Прибалтике и на Украине) и поддержала бы, например, приход власти в Техасе местных сторонников независимости от США.Иначе говоря, если подходить к оценке ответных действий РФ с точки зрения принятых в Америке стандартов для аналогичной ситуации, то они не просто адекватные, но даже наверняка более мягкие и сдержанные, чем было бы поведение США в подобном случае.Американский генерал в официальном документе просто не может говорить иначе, потому что это будет означать письменный отказ его страны от вообще только, что составляет фундамент отношений между государствами и нациями на протяжении всей мировой истории. А в рамках этого несокрушимого стандарта, он поневоле вынужден сделать вывод, что в политике России ничего особенно необычного и из ряда вон выходящего нет. В то же духе выдержаны и остальные оценочное суждения доклада РУМО США по российской тематике:И еще бы Россия не рассматривала США как такую угрозу! Законных поводов для этого у нее хотя отбавляй. США вооружились до зубов, имея военный бюджет в 15 раз больше российского! С американской точки зрения уже одного этого вполне довольно, чтобы признать такую страну угрозой номер один и принять все меры для укрепления своей обороны. То есть РФ и здесь действует в рамках общепринятой, действительно американской, логики.Но Америка, кроме того, демонстрирует свое полное пренебрежение к международному праву и законным интересам других народов и государств, постоянно вмешиваясь в их внутренние дела, повсеместно поддерживая государственные перевороты, мятежи и гражданские войны. А иногда даже совершая военную агрессию, например в Сирии. без всяких на то законных оснований.Имея дело с таким крайне опасным и, в нехорошем смысле, предсказуемым государством, любая страна, в том числе и Россию делала бы ровно то, о чем пишет генерал Роберт Эшли – «развивала свои вооруженные силы, чтобы отразить потенциальные угрозы». Но тогда какие у вас претензии к РФ, господа из Вашингтона, если Россия делает ровно то, что и вы сами делали бы в такой обстановке?Даже если изучать эти американские официальные оценки с помощью лупы, в них решительно невозможно обнаружить ничего сверхъестественного для практически любой самостоятельной и думающей о собственной безопасности страны мира. Стремление РФ оказывать влияние на государства своего ближайшего окружения, элементарно не допуская их превращения в очаги крайней враждебности, на фоне того, что сами США объявляют зонами своих «жизненных интересов» практически все регионы планеты, выглядит как меню посаженого на строгую диету вегетарианца.Про остальные «московские каверзы», типа «предотвращения расширения НАТО на Восток», «обеспечения того, чтобы никакие крупные международные вопросы не решались без России или за ее счет». «желания быть признанной великой державой» и так далее, вообще смешно говорить, как о неких доказательствах особой амбициозности и, тем паче, агрессивности РФ. Поскольку все это является обязательным минимумом внешнеполитической активности для любой уважающей себя страны. А слова Эшли о том, что РФ стремится сохранить ядерный паритет с США, говорят о чем угодно, но только не о желании Москвы обеспечить военное превосходство над Америкой.Таким образом, общим итогом оценки действий России на международной арене, прозвучавшей из очень компетентного и ответственного официального американского источника, можно считать полное признание того очевидного факта, что современная Российская Федерация является вполне обычным крупным государством с присущим таковому стандартным набором геополитических интересов и целей в области национальной безопасности. То есть таким международным игроком, который не предъявляет никаких особых и, тем более, выходящих за рамки общепринятых, требований к другим мировым игрокам. А из этого следует. что РФ является вполне адекватным партнером, с которым те же США, при условии признания ими общих для всех правил игры, вполне могут находить общий язык и взаимоприемлемые развязки спорных вопросов.А теперь перейдем на другой оценочный берег, где прозвучала в эти же дни примерно равноформатная и, будем понимать - в той же степени объективная, оценка мировой роли США, которую дал глава Совета Безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев.Оценка, которая разительно отличается от американской оценки России. признающей её геополитическую нормальность, именно тем, что категорически отрицает такую нормальность за США.http://tass.ru/politika/5012199Трудно найти в этих оценках российского государственного эксперта высокого уровня хотя бы одну запятую, которая бы не соответствовала реальному положению дел, фактам глобальной внешней политики США и только управляемого ими Запада. Все обстоит именно так. Полное пренебрежение нормами международного права, попытки наделить себя исключительными полномочиями решать судьбы других народов и государств, вплоть до вполне маниакального провозглашения собственной исключительности с трибуны Организации Объединенных Наций – вот тот вполне гитлеровский набор бредовых идей, на основе которых Вашингтон пытается строить свои отношения с окружающим миром. В котором уже не осталось, пожалуй, таких мерзостей и такой меры цинизма, которые еще не превзошли США.У них виноваты все, всегда и во всем, кроме них самих. Сирия потому, что хочет иметь законное правительство и мирную жизнь. Турция потому, что не хочет, вопреки Америке, иметь у себя под боком смертельно опасный для нее «великий Курдистан». Югославия оказалась виновата лишь том, что была славянской сверхдержавой на Балканах. Северная Корея объявлена «врагом только человечества» лишь потому, что Штатам безотлагательно понадобилось ущемить Китай, в видах укрепления собственной промышленной мощи. А Россия вообще не должна существовать в своем нынешнем виде просто потому, что у неё слишком много природных богатств, которые страсть как нужны Западу.Если бы тому же американскому генералу Эшли поручили сделать беспристрастный доклад о реальной сущности мировой политики собственной страны то он, будучи честным офицером, должен был бы застрелиться. Потому что защитить, а тем более оправдать, тот глобальный бандитский беспредел, которые творят США, невозможно, оставаясь хотя бы в минимальной степени порядочным человеком. Поэтому спасибо ему и на том, что он написал про Россию.А для нас сравнение этих двух полярных оценок – лишний повод понять, откуда на самом деле ноги растут у вполне вероятной в будущем новой мировой войны, «кто есть ху» в этом мире и где именно «собака порылась». Американская собака, разумеется. Автор: Юрий Селиванов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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