14 загадочных смертей: в Британии переполошились из-за отравления Скрипаля



Депутаты британского парламента требуют от руководительницы министерства внутренних дел Амбер Радд созвать совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, они предлагают провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Великобритании за последние годы, сообщает Все они, по подозрениям, связаны с российскими спецслужбами. Мэтью Патчер Эксперт по радиации, работал в британском агентстве по здравоохранению и был одним из экспертов по делу экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко ⁠- оценивал уровень радиоактивного заражения его останков. Тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на кухне его дома в Оксфорде 4 мая 2016 года. По заключению полиции и коронера, смерть мужчины признали самоубийством. Скотт Янг Британский бизнесмен, имел девелоперский бизнес в России. Как писал BuzzFeed, он был одним из элементов узкой сети партнеров, которые помогли олигарху Борису Березовскому, который бежал в Британию, вывести деньги через оффшорные трасты и служили прикрытием для его сделок в Лондоне и Москве. 8 декабря 2014 Янг выпал из окна квартиры своей подруги Ноэль Рено, расположенной на четвертом этаже дома в центре Лондона. Пол Касл, Робби Кертис и Джонни Еличаофф — были друзьями и деловыми партнерами Скотта Янга. Касл умер в ноябре 2010 года, Кертис — в декабре 2012 года, а Еличаофф — в ноябре 2014 года. Все они — по версии следствия — покончили с собой. Борис Березовский 23 марта 2013 года тело 67-летнего опального олигарха обнаружил в доме его бывшей жены в графстве Беркшир охранник, которому пришлось выламывать дверь ванной. Практически сразу британская полиция, расследующая обстоятельства смерти Березовского, заявила, что у нее нет оснований подозревать участие любой третьей стороны в его смерти. Александр Перепиличный В ноябре 2012 года его тело обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Бизнесмен вышел на пробежку, неожиданно упал и умер. Патологоанатомы несколько раз безуспешно пытались установить причину смерти российского предпринимателя. Полиция графства Суррей смерть Перепиличного подозрительной не сочла. Гарет Уильямс Специалиста по Британского центра правительственной связи (GCHQ) Гарет Уильямс за несколько месяцев до смерти прикомандировали к МИ-6. По словам двух высокопоставленных источников BuzzFeed в британской полиции, часть его работы фокусировалась в России. По словам другого источника, Уильямс помогал Агентству национальной безопасности (АНБ) США отслеживать международные маршруты отмывания денег, используемых организованными преступными группами, включая мафиозными ячейками, которые базировались в Москве. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Обнаженное тело Уильямса обнаружили в закрытой спортивной сумке в ванной его лондонской квартиры 16 августа 2010 года. Бадри Патаркацишвили Грузинский бизнесмен был деловым партнером и ближайшим соратником Бориса Березовского. В феврале 2018 года он умер от сердечного приступа в своем доме в пригороде Лондона. Юрий Голубев Юрий Голубев был одним из основателей нефтяной компании ЮКОС и давних партнеров Михаила Ходорковского. В январе 2007 года его нашли мертвым в собственной лондонской квартире. Дэниел МакГрори Журналист The Times. Много и подробно писал о смерти Литвиненко. Умер за пять дней до выхода в эфир документального фильма о деле бывшего сотрудника ФСБ с его участием в январе 2007 года. Игорь Пономарев Постоянный представитель России в Международной морской организации (IMO) Игорь Пономарев скончался в Лондоне 30 октября 2006 года — накануне запланированной встречи с Александром Литвиненко и Марио Скарамеллой, который расследовал коррупционные связи между российскими спецслужбами и итальянскими политиками. Стивен Кертис Британский поверенный. Как писал BuzzFeed, помог Березовскому и Патаркацишвили вывести из России в Великобританию миллиард фунтов. Он вложил их в траст New World Value Fund и получил 18 млн долларов комиссионных. По данным издания, перед тем, как частный вертолет Кертиса потерпел катастрофу в марте 2004 года, ему поступали угрозы об убийстве. Стивен Мосс Юриста наняли Березовский и Патаркацишвили для сделки по Devonia. Мосс умер от сердечного приступа в 46 лет в сентябре 2003 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение года его смерти умер был Теги: аналитика