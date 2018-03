Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне и ряде других западных столиц утверждают о вмешательстве РФ во внутренние дела других стран, но "ни единого факта никто представить не может". Лавров заявил, что у западных государств нет подтверждений вмешательства РФ в дела других государств Фото: EPA По его словам, в Вашингтоне и ряде других западных столиц утверждают, что РФ вмешивается во внутренние дела других стран, но "ни единого факта никто представить не может".Лавров вспомнил о статье The New York Times, где говорилось, что не только РФ, но и США вмешивались в выборы в иностранных государствах. Он назвал это "неоимперским подходом", и подчеркнул, что РФ не будет заниматься "чем-то подобным". Власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".Замгенпрокурора США Род Розенштайн заявил, что им инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, но в изменении исхода президентских выборов 2016 года не обвиняют. По его словам, власти США будут добиваться экстрадиции указанных лиц.Розенштайн отметил, что "Агентство интернет-исследований" отвечало за информационную поддержку вмешательства, а его бюджет составлял миллионы долларов.17 февраля в The New York Times вышла статья под названием "Не только Россия вмешивается в выборы – мы тоже это делаем". Стивен Холл, который работал в ЦРУ 30 лет, и экс-разведчик Люк Джонсон рассказали изданию, что в последние десятилетия вмешательство США в избирательные процессы было направлено на поддержку неавторитарных кандидатов, которые могли бы установить в государствах демократию, а вмешательство РФ наоборот было направлено на содействие авторитаризму.В статье отмечалось, что методы, которые использовала РФ при вмешательстве в президентские выборы в США а 2016 году – это цифровая версия инструментов, которые Россия и США применяли на протяжении многих десятилетий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



