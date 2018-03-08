|
Лавров заявил, что США вмешиваются в дела других государств и назвал это неоимперским подходом
|
08.03.2018 15:38
|
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне и
ряде других западных столиц утверждают о вмешательстве РФ во
внутренние дела других стран, но "ни единого факта никто
представить не может". Лавров заявил, что у западных государств нет
подтверждений вмешательства РФ в дела других государств Фото: EPA
По его словам, в Вашингтоне и ряде других западных столиц
утверждают, что РФ вмешивается во внутренние дела других стран, но
"ни единого факта никто представить не может".Лавров вспомнил о
статье The New York Times, где говорилось, что не только РФ, но и
США вмешивались в выборы в иностранных государствах. Он назвал
это "неоимперским подходом", и подчеркнул, что РФ не будет
заниматься "чем-то подобным". Власти США официально
обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских
выборов в стране в октябре 2016 года. В Кремле
эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению,
что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с
целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков посчитал такие обвинения "непристойными".В
опубликованном докладе американской разведки говорится, что
президент России Владимир Путин лично приказал начать
кампанию по вмешательству в выборы в США.16
февраля министерство юстиции США выдвинуло
обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016
года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются
российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют
"поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра
Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда,
Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб
Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство
интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и
"Конкорд Кейтеринг".Замгенпрокурора США Род Розенштайн заявил, что
им инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, но
в изменении исхода президентских выборов 2016 года не
обвиняют. По его словам, власти США будут добиваться
экстрадиции указанных лиц.Розенштайн отметил, что "Агентство
интернет-исследований" отвечало за информационную
поддержку вмешательства, а его бюджет составлял миллионы
долларов.17 февраля в The New York Times вышла статья под
названием "Не только Россия вмешивается в выборы – мы тоже это
делаем". Стивен Холл, который работал в ЦРУ 30 лет, и экс-разведчик
Люк Джонсон рассказали изданию, что в последние десятилетия
вмешательство США в избирательные процессы было направлено на
поддержку неавторитарных кандидатов, которые могли бы установить в
государствах демократию, а вмешательство РФ наоборот было
направлено на содействие авторитаризму.В статье отмечалось, что
методы, которые использовала РФ при вмешательстве в президентские
выборы в США а 2016 году – это цифровая версия инструментов,
которые Россия и США применяли на протяжении многих десятилетий.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира