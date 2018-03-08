Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак считает «очередной глупостью» внесение ее в базу центра «Миротворец».

Об этом она сказала в комментарии агентству во время одиночного пикета у здания Госдумы РФ, передает издание Гордон.

Она отметила, что попыталась «сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной». По словам Собчак, она собиралась поехать в Крым «с гуманитарной миссией, а не с целью агитации».

Кандидат назвала внесение в базу «Миротворца» «странным ответом» на ее намерение посетить полуостров.

6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.

В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.

В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма «политической шизофренией».

7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта «Миротворец» из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года.

Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова заявила, что журналист ездила на полуостров для создания независимого репортажа.

РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира