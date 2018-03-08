Крым оказался яблоком раздора с точки зрения будущего развития России, заявил журналист Матвей Ганапольский. Ганапольский: История показывает, что мир не принимает варианта, когда можно делать все, что хочется Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Должны были звонить счастливые люди, которые бы говорили о том, что наконец их оставила "проклятая Украина" и наконец пришла "матушка-Россия". А счастья-то нет, потому что Крым оказался жертвой профнепригодной импотентной российской власти. Что нужно было России? Спасти крымчан, которые гибнут от "украинских фашистов", которые режут их, или им нужна была только территория? Выяснилось, что дело было в территории. Да, некоторые крымчане чувствуют себя частью великой России. Но быть частью великой страны значит, что все лучшее в стране распространяется на тебя. Но санкции, чиновничество, коррупция этому мешают. Оказалось, что бирку поменяли, выбрали другую страну, а страна сказала: мечтали – значит терпите", – отметил он.Ганапольский добавил, что в выигрыше оказался президент РФ Владимир Путин.Он считает, что "Крым оказался яблоком раздора с точки зрения будущего развития России"."Ведь территорию она получила, но чего она себя лишила – это серьезный вопрос. История показывает, что мир не принимает варианта, когда можно делать все, что хочется. Потому что и другие могут сделать то, что они хотят. Как говорят: все есть, а счастья нет. Такой, наверное, итог этой истории", – сказал журналист.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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