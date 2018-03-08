Злоумышленники напали на участниц акции по защите прав женщин в центре Ужгорода на Театральной площади. Об этом сообщает УНН .

Известно, что акция была запланированна. Учитывая прошлогодний опыт, когда акцию сорвали парни из местной националистической организации, на площади дежурили патрульные. Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан.

Внезапно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их красной краской и убежали. Пострадавших участниц акции забрала скорая для оказания помощи.

В Управлении патрульной полиции в Закарпатской области рассказали, что патрульные догнали и задержали трех нападающих. Их доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу.

Правоохранители определяются с квалификацией инцидента.

Как сообщал svodka.net ранее, в Париже организация Handicap International устроила общественную акцию в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait.

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