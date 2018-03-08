Южная Корея информирует Вашингтон о ходе переговоров с властями
Севера, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Тиллерсон в Эфиопии
прокомментировал отношения с КНДР Фото: EPA Он отметил, что,
несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать ситуацию" и
быть реалистами.По словам Тиллерсона, "до переговоров еще далеко",
вначале должны состояться "разговоры".Дипломат сообщил, что Сеул
информирует Вашингтон о ходе консультаций с северокорейской
стороной, которые были начаты во время визита южнокорейской
делегации в Пхеньян 5 марта.По данным южнокорейской стороны,
Пхеньян выразил готовность вести переговоры с США о денуклеаризации
полуострова.23 февраля министерство финансов США объявило
о введении самого большого из существующих пакетов санкций
против КНДР в связи с отравлением брата северокорейского
лидера Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.
В Штатах убеждены в причастности властей КНДР к убийству.
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