Южная Корея информирует Вашингтон о ходе переговоров с властями Севера, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тиллерсон в Эфиопии прокомментировал отношения с КНДР Фото: EPA Он отметил, что, несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать ситуацию" и быть реалистами.По словам Тиллерсона, "до переговоров еще далеко", вначале должны состояться "разговоры".Дипломат сообщил, что Сеул информирует Вашингтон о ходе консультаций с северокорейской стороной, которые были начаты во время визита южнокорейской делегации в Пхеньян 5 марта.По данным южнокорейской стороны, Пхеньян выразил готовность вести переговоры с США о денуклеаризации полуострова.23 февраля министерство финансов США объявило о введении самого большого из существующих пакетов санкций против КНДР в связи с отравлением брата северокорейского лидера Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. В Штатах убеждены в причастности властей КНДР к убийству. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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