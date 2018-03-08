Спецпрокурор по делам России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом, передает Washington post (WP) .

Сообщаеся, что встреча представителей Кремля и Трампа состоялась на Сейшелах.

Уточняется, что канал связи с Москвой Трамп якобы пытался наладить перед инаугурацией. Встречу на Сейшельских островах помог организовать ливано-американский бизнесмен Джордж Надер.

Он также рассказал, что даже присутствовал на ней. Встреча состоялась в январе 2017 года. Также американское издание сообщает, что представитель переходной команды Трампа встречался с "эмиссаром из Москвы", чтобы обсудить будущие отношения между двумя странами.

Речь идет о встрече основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. При чем ранее Принс в показаниях комитету по разведке конгресса утверждал, что встреча была случайной, не запланированной заранее и никакого значения не имела.

Согласно словам бизнесмена, они с Дмитриевым просто оказались в одном и том же отеле и встретились на 30 минут за кружкой пива. Отметим, Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года, в его задачу входит расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и возможных связей команды Трампа с Россией.

Уже в феврале 2018 года офис Мюллера опубликовал документ, в котором 13 граждан России обвинялись во вмешательстве в президентские выборы в США. Однако тогда не было обнаружено никакой связи между ними и президентом Трампом или его штабом.

Как сообщал svodka.net, экс-советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн признал на заседании суда свою вину в дезинформации Федерального бюро расследований относительно контактов с правительством Российской Федерации.

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