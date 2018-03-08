В Черновцах, 7 марта было совершено набег на Валерия Аирини, активиста организации "Стоп коррупция", передает со ссылкой на .

Об этом рассказал коллега пострадавшего Николай Петиченко, передает "УНИАН".

Четверо неизвестных напали и избили Аирини, когда тот выходил из подъезда своего дома. Злоумышленники били мужчину арматурой, на данный момент он уже пришел в себя и находится в больнице. Коллеги потерпевшего пытаются выяснить обстоятельства нападения.

"Мы выясняем все обстоятельства нападения. Но связываем эту кровавую расправу исключительно с профессиональной деятельностью Валерия. В последнее время он как общественный активист и журналист начал проводить ряд расследований в отношении коррупционной деятельности правоохранителей региона. Речь идет о прокуратуре и таможне", - сказал Петиченко.

В Организации "Стоп коррупция" уверены, что набег заказали местные правоохранители-коррупционеры, а осуществили его их приспешники.

В польском городе Вроцлав двое неизвестных жестоко избили украинца. Причиной нападения стала национальность.

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