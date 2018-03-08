Сейчас в России самая главная тема — это докфильм «Миропорядок 2018».

Кино интересное и должно зацементировать в российском сознании: Россия всегда права, кругом враги, и спасти от них всех может только Владимир Владимирович. И это правильно — 18 мартов выборы.

Фильм кстати правильнее было назвать «Миропорядок по-русски» или «Новый миропорядок по-русски».

В отношении Украины старые пропагандистские штампы: Европа и США обманули Россию, у нас общий транспортный и энергетический комплексы и так далее. Согласно ВВП у нас закрыли ГП «Антонова», а все крымские татары голосовали на «референдуме» за аннексию Крыма (интересно даже кто же это на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года скандировал «Слава Украине» под флагами с крымскотатарской тамгой).

ВВП рассказывает, что санкции незаконные, но он знал, что они после аннексии будут, но Запад сам подвёл Россию к «черте», за которой без оккупации уже не обойтись.

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Любопытно, что в этом кино чётко разделены темы оккупации Крыма и Донбасса. Мол первое не связано со вторым. Свой «триумф» и кровь решили разделить.

Ещё ВВП объявил, что война на Донбассе производит на него «сильное впечатление».

Оказывается, Путину жалко всех — «все там наши». Отец народов начал переживать даже за украинских военных, которые гибнут в результате боев с российскими боевиками.

Сегодня погиб украинский военный 1997 года рождения, совсем пацан. Так вот оказывается это беспокоит российского лидера.

При этом у никого в РФ кажется не вызывает диссонанса его объяснения, откуда на Донбассе оружие, люди и военная техника.

Как не поверить ВВП, он же понятно по-русски говорит: «Наших войск там нет».

Ведь это очень простое объяснение: «Вооружения там довольно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны».

Это же так элементарно! Раньше говорили, что в шахтах, оказывается из воздуха.

«Мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — интересуется ВВП.

Но ответа не даёт.

По его словам, надо говорить не об этом – откуда оружие и боеприпасы, а о том, «как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира».

А я вот думаю, что без публичного честного ответа не обойтись.

Кремлю не нужен мир. В этом же кино между синхронными ВВП говорят, что оккупированный Донбасс — это оплот России, а в Украине неонацисты.

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