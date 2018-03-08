Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что ведомство будет очень серьезно реагировать на выборы президента России в оккупированном Крыму. Зеркаль: Мы отрабатываем весь этот спектр людей, которые являются коллаборантами, участвуют в избирательных комиссиях, помогают проведению выборов в оккупированном Крыму Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Мы будем реагировать и очень серьезно, так как у нас есть целый массив договоров, включая Большой договор. Это будет очередным существенным нарушением этого договора. Думаю, реакция от нас не заставит долго ждать", – сказала Зеркаль.По ее словам, сначала это будет политическая реакция. "Мы отрабатываем весь этот спектр людей, которые являются коллаборантами, участвуют в избирательных комиссиях, помогают проведению выборов. И так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы будем реагировать сейчас. Тогда у нас сработала договоренность с литовцами, которые внесли этих людей в санкционные списки, и литовские списки используются для всей Шенгенской зоны... Сложно применить санкции к какой-то части населения Крыма. Это будет проблематично. А что касается тех, кто принимает участие непосредственно в избирательном процессе, членов избиркомов – да, это будет санкционный режим", – заявила она.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Кроме Путина за должность президента РФ будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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