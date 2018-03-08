Когда нам говорят о том, как хорошо было при «крепких хозяйственниках» во времена «стабильности», хочется спросить: а кто довел нашу область до разрухи? Марсиане?

До такой, что мы уже три года восстанавливаем ее из руин?

Откуда в области взялись разрушенные мосты, заброшенные здания, запустевшие поля?

Почему за последние 20 лет не расчищались реки, не внедрялась альтернативная энергетика, дороги не строили, а латали, отмывая на ямочном ремонте миллионы?

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Кто это натворил?

Версия о марсианах, конечно, красивая, но несостоятельная с научной точки зрения. А вот насчет «крепких хозяйственников» — вполне вероятная. Эти — могут.

Сегодня мы каждый день вынуждены разгребать последствия их «крепкого хозяйствования». Вот и один из мостов через речку Вовча в Павлограде — анклаве «хозяйственников» — мы уже реконструировали и восстановили. В этом году восстановим и второй.

И, кстати, пришла очередь и объездной вокруг Днепра, которую «хозяйственнике» начали и бросили.

Потому что не «хозяйствовать» надо, а пахать. Каждый день. Без выходных и праздников. И тогда будет результат.

#Днепропетровская_Область

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