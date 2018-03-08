



Відома телеведуча Лілія Ребрик вже у квітні вдруге стане мамою, втім, у декрет не поспішає і щоранку по буднях її можна побачити у ранковій телепередачі на одному з українських телеканалів. Втім, у міжнародний день жінки Лілія відпочиває, і розповіла шанувальникам, як святкує, та які подарунки вже отримала.



"Сьогодні у Діани в дитячому саду якраз було свято, вона підготувала мені листівку з аплікаціями, зроблену своїми руками. І знаєте, це саме зворушливе привітання, яке тільки може бути. Я й гадки не мала, що вона щось готує, так що Діана дійсно вміє зберігати секрети. Вона нам навіть не розповідала, що буде співати і танцювати на святі. Вийшов незабутній сюрприз! Ну, а що подарувати дівчатам на 8 березня - нехай вже чоловіки про це думають", - говорить зірка.





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